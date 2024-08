Parigi: Alessio ‘volevo l’oro, ma bronzo ha valore inestimabile’

agenzia

L'azzurro del taekwondo: 'Fuori ai quarti non ci credevo più'

PARIGI, 10 AGO – “Un bronzo che ha un valore inestimabile, tutti si aspettavano l’oro e io ero venuto per quello, ma di ieri è stato particolare perché in una giornata ho vissuto tre anni di fatica. Quando sono uscito si quarti non ci credevo più”. Lo ha detto Simone Alessio, bronzo nel taekwondo a Parigi, durante la celebrazione a Casa Italia. “Ma meritavo una seconda possibilità e quando l’ho realizzato ho spinto fino alla fine. Sono contento di questo bronzo”, ha aggiunto. Poi il pianto liberatorio alla fine: “Si, perché a un certo punto ho pensato a un dejavu di Tokyo. Poi la medaglia arrivava dopo la scottatura dei quarti, è stata una seconda possibilità che arrivava dall’alto”.

