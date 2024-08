agenzia

Battuta la Turchia 3-0, ora gli Usa

PARIGI, 08 AGO – Altra medaglia sicura per l’Italia ai Giochi di Parigi 2024. Le azzurre della pallavolo hanno battuto in semifinale la Turchia 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) e volano in finale dove incontreranno gli Usa domenica.

