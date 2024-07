agenzia

Battuta in semifinale la Cina 45-24

PARIGI, 30 LUG – In arrivo un’altra medaglia per l’Italia. Nella spada donne di Parigi 2024, le azzurre vanno infatti in finale: Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi hanno battuto in semifinale la Cina 45-24. Le azzurre in finale affronteranno la Francia, che ha battuto la Polonia 45-39.

