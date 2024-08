agenzia

La judoka azzurra ha vinto la semifinale della categoria -78 kg

PARIGI, 01 AGO – Altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. La judoka Alice Bellandi è in finale per l’oro nella categoria -78 kg. In semifinale l’azzurra ha battuto la portoghese Patricia Sampaio. Per l’Italia è la quindicesima medaglia.

