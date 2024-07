Parigi: amarezza Marini, ‘tre anni di sacrificio finiti così’

agenzia

Il fiorettista su Instagram: "Atleta non ha brillato, l'uomo sì'

PARIGI, 29 LUG – “Ho perso, eh già… ovviamente posso solo dire che mi dispiace tantissimo, 3 anni di sacrifici finiti così. Mi sono davvero impegnato in questi anni e non è stato sempre semplice. In questa giornata ho sbagliato molto e non ho espresso la mia scherma migliore, ma ormai cosa ci posso fare?!?”. Affida a Instagram la sua delusione, Tommaso Marini, numero 1 al mondo, partito tra i favoriti per una medaglia del fioretto ai Giochi di Parigi e invece eliminato già negli ottavi di finale. “Oggi – ha aggiunge – il Tommaso atleta no, non ha affatto brillato anzi, ma posso vantarmi ed andare fiero del Tommaso persona. Ringrazio infinitamente tutte le persone che mi stanno vicino. Ci vediamo per la gara a squadre dove lotterò per provare a portare a casa la tanto sognata medaglia”, conclude il fiorettista azzurro.

