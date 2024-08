Parigi: applausi a Fiumicino per Paltrinieri e Fiamingo

agenzia

Festeggiati da passeggeri e gruppi sportivi

ROMA, 12 AGO – Chiusi i Giochi di Parigi giornata di rientri per gli azzurri dell’Italia Team: all’aeroporto di Fiumicino applausi questa mattina per i portabandiera della cerimonia conclusiva, Gregorio Paltrinieri (Argento e bronzo rispettivamente nei 1500 ed 800 stile libero) e Rossella Fiamingo (oro spada a squadre). Ad accoglierli festosamente, rispettivamente, i colleghi del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, e del Centro sportivo Carabinieri, guidato dal Generale di brigata Gianni Cuneo, che li hanno abbracciati ed ai quali si sono uniti tanti passeggeri che hanno circondato i due campioni per i selfie e per complimentarsi. Per la Fiamingo un omaggio floreale con delle rose.

