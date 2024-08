Parigi: Arese, sorpreso dal mio tempo

agenzia

Azzurro ottavo nella finale 1500 con il primato italiano

PARIGI, 06 AGO – “Sono ufficialmente un finalista olimpico e già questo va bene. Sono rimasto sorpreso di vedere questo tempo, leggere lo ‘0’ come seconda cifra dei secondi mi ha spiazzato”. Così Pietro Arese, ottavo nella finale olimpica dei 1500 in 3’30″74, nuovo primato italiano. L’azzurro è rimasto colpito anche “dal tifo assordante in questo stadio – ha aggiunto al microfono Rai – Non avevo mai sentito nulla del genere, forse perché non ero mai stato ad una Olimpiade. Ora festeggeremo un po’ “. “Questi risultati si devono a tanto lavoro e all’essere circondato dalle persone giuste – ha concluso -, mai opprimenti, tenendo in primo piano il lato umano”.

