Parigi: atletica, Battocletti in finale 5000 metri

L'azzurra passa con il terzo tempo: 'Contenta per come è andata'

PARIGI, 02 AGO – Finale olimpica dei 5000 metri conquistata da Nadia Battocletti. L’azzurra, campionessa europea, si qualifica con il terzo tempo complessivo 14:57.65, alle spalle della keniana iridata Faith Kipyegon (14:57.56) e l’olandese oro olimpico Sifan Hassan (14:57.65). “Molto felice per come è andata la gara – commenta l’azzurra – anche se speravo di arrivare senza qui senza problemi, ma da un mese ho un fastidio al calcagno e la parte posteriore della gamba sinistra è rigida. Mi sono detta di non pensarci e di guardare avanti. Era una batteria tosta, non erano omogenee, e ho fatto scelta giusta per rimanere nelle prime posizioni”.

