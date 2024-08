agenzia

Italia entra in finale con l'ottavo tempo

PARIGI, 02 AGO – Record del mondo per gli Stati Uniti nella staffetta 4X400 mista ai Giochi di Parigi. Il quartetto americano ha chiuso le semifinali in 3:07.41, migliorando il precedente primato di 3:08.80, stabilito sempre dalla squadra Usa a Budapest il 19 agosto 2023. L’Italia entra in finale con l’ottavo tempo di 3:11.59.

