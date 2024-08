Parigi: azzurra Osakue ottava nel disco, oro statunitense Allman

agenzia

L'italiana, questo risultato è una luce in fondo al tunnel

PARIGI, 05 AGO – L’azzurra Daisy Osakue, con con la misura di 63,11 metri, ha chiuso all’ottavo posto la prova del lancio del disco alle Olimpiadi di Parigi, vinta dalla statunitense Valarie Allman, già oro a Tokyo, con 69.50. Argento per la cinese Bin Feng e bronzo per la croata Sandra Elkasevic. Osakue, detentrice del record italiano, ha migliorato il 12/o posto che aveva ottenuto tre anni fa in Giappone, ottenendo la qualificazione alla serie finale per l’accesso alle medaglie. “Se volete un consiglio da una persona che di momenti negativi e no ne ha una collezione, aggrappatevi alle persone che vi stanno intorno, perchè c’è sempre una luce in fondo al tunnel. La luce per me è questa finale alle olimpiadi, questo ottavo posto che è incredibile”, ha commentato l’azzurra ai microfoni della Rai “Avevao avuto una stagione difficile e mi sembrava di non poterne uscire ma grazie a chi mi è stato vicino ora sono arrivata fino a qua, non so che dire per ringraziarli”, ha aggiunto la 28enne nata a Torino da genitori nigeriani, vittima nel passato di episodi di razzismo.

