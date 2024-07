Parigi: azzurri dei tuffi,pronti a toglierci belle soddisfazioni

agenzia

Tocci e Pellacani "tifate per noi", squadra partita da Fiumicino

ROMA, 21 LUG – “Seguiteci e tifate per noi! Siamo pronti a toglierci belle soddisfazioni!”. Così il capitano della nazionale italiana di tuffi, Giovanni Tocci, e Chiara Pellacani, all’aeroporto di Fiumicino prima della partenza per Parigi con un volo Ita Airways, a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. I due atleti, insieme al resto della squadra nazionale composta da Elena Bertocchi, Lorenzo Marsaglia, Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen, Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria, gareggeranno all’Aquatics Centre di Parigi a partire da sabato 27 luglio. “Abbiamo lavorato tanto e siamo pronti a toglierci belle soddisfazioni”, ha detto Tocci. “Non vediamo l’ora, ci siamo preparati bene e quindi ci sentiamo pronti per queste gare – ribadisce Pellacani -, daremo il meglio e ce la godremo al massimo. Ovviamente, ci sono, come sempre, da temere le atlete cinesi; poi, siamo in quattro nazioni tutte allo stesso livello. Ce la giocheremo un po’ con Australia, gli Usa e l’Inghilterra”. La squadra ha ricevuto gli bocca al lupo di tanti passeggeri che li hanno riconosciuti prima della partenza.

