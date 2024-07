Parigi: Azzurro Braidot è 4/o nella Mountain Bike, oro a Pidcock

agenzia

Sfortunato il goriziano, il britannico si conferma dopo Tokyo

PARIGI, 29 LUG – L’azzurro Luca Braidot, 33 enne poliziotto goriziano, ha chiuso al quarto posto nella gara di Mountain Bike-Cross Country dell’Olimpiade di Parigi. L’oro è andato al britannico Thomas Pidcock, già campione olimpico a Tokyo, che ha preceduto il francese Victor Koretzky (argento) e il sudafricano Alan Hatherly. L’altro italiano Simone Avondetto ha chiuso al 19/o posto. Sul circuito di Elencourt Hill, da ripetere otto volte in una giornata fin troppo calda, Braidot è uscito a testa alta dalla gara, con il rimpianto che avrebbe potuto fare meglio se non fosse stato condizionato da un problema meccanico nel corso della terza tornata, che gli ha fatto perdere il ritmo e anche contatto con il gruppetto dei migliori. Poi però ha avuto la forza e la capacità di rimettersi in scia, ma nel finale ha pagato lo sforzo e alla fine ha dovuto accontentarsi del quarto posto, a 34″ da Pidcock.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA