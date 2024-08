Parigi: Bach presente per l’ultimo round del torneo di golf

agenzia

I big tutti in campo, è corsa alle medaglie al 'National'

ROMA, 04 AGO – Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, accompagnato dalla moglie Claudia, è al Le Golf National per l’ultimo round della gara individuale maschile di golf ai Giochi di Parigi. Big tutti in campo, con la corsa alle medaglie pronta ad entrare nel vivo. Dagli americani Scottie Scheffler e Xander Schauffele, allo spagnolo Jon Rahm, dal giapponese Hideki Matsuyama, al britannico Tommy Fleetwood, passando per il danese Nicolai Hojgaard. E’ bagarre ai piani alti della classifica.

