Parigi: Bach,su pugilato a Los Angeles decisione entro metà 2025

agenzia

'Se qualcuno ha sistema solido identificazione genere, pronti'

PARIGI, 10 AGO – Il futuro del pugilato nel programma delle Olimpiadi si deciderà entro la prima metà del prossimo anno. Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach in conferenza stampa. “Penso che la risposta arriverà nel prossimo anno – le sue parole -, il più presto possibile, ma non penso che possiamo aspettarci una decisione definitiva prima del prossimo anno. Io spero e credo che avremo una risposta nella prima metà del prossimo anno”. Il presidente ha poi tenuto a sottolineare, in prospettiva Los Angeles 2028, che “il Cio non organizzerà la boxe senza un partner affidabile. Se vogliono che i loro atleti possano ancora competere per le medaglie olimpiche, devono organizzarsi con una nuova federazione (internazionale ndr)”. Dopo aver ripetuto che l’algerina Khelif e la taiwanese Lin Yu Ting “sono donne e hanno il diritto di partecipare alle competizioni femminili”, Bach ha detto che”per quanto riguarda i cromosomi e i test di questo tipo, ci è stato detto che potrebbero essere contro i diritti umani perché possono essere invasivi”. “Abbiamo detto fin dall’inizio – ha aggiunto Bach – che se qualcuno ci presenta un sistema scientificamente solido per identificare uomini e donne, noi siamo i primi a farlo. Non ci piace questa incertezza. Non ci piace la situazione generale, quindi saremmo più che lieti di approfondire la questione. Ma non è possibile che qualcuno dica che questa non è una donna solo guardando qualcuno o cadendo preda di una campagna di diffamazione da parte di un’organizzazione non credibile”.

