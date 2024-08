Parigi: Barelli su Italia-Ungheria, “arbitri scandalosi”

agenzia

"Falsata una partita. Totale incompetenza. Onore al Settebello"

PARIGI, 07 AGO – “La decisione arbitrale che ha coinvolto Condemi è scandalosa. Ha falsato una partita olimpica vista da milioni di persone che si staranno domandando come sia possibile un atto di totale incompetenza. L’utilizzo del VAR dovrebbe garantire certezze, invece ha falsato una partita che sarebbe potuta essere una straordinaria vetrina per la pallanuoto internazionale. Quello che è accaduto è inaccettabile e la componente arbitrale dovrebbe ravvedersi”. Il presidente della Fin, Paolo Barelli, critica l’arbitraggio di Italia-Ungheria alle Olimpiadi. “Desidero rivolgere i complimenti alla squadra, staff e giocatori, che avrebbero meritato di accedere alle semifinali per la qualità del gioco espresso. Il Settebello conclude un quadriennio comunque meraviglioso e coronato, tra l’altro, da due argenti mondiali”, conclude Barelli.

