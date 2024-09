Parigi: Barlaam, ‘oggi ho fatto divertire tutti’

agenzia

Campione paralimpico e nuovo primatista del mondo: 'tanta roba'

ROMA, 02 SET – “Oggi finalmente con una mia gara ho fatto divertire tutti: in queste Paralimpiadi, il pubblico tifa a prescindere dalla nazionalita’, ed e’ molto bello”. Simone Barlaam ha unito all’oro dei 50 stile alle Paralimpiadi di Parigi 2024 il nuovo record del mondo, e a fine gara e’ andato ad abbracciare gli altri azzurri medagliati della giornata. “Per noi azzurri del nuoto e’ stato un inizio di giornata col botto – ha detto a Raisport a bordo vasca – Per me, oro e record e’ tanta roba”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA