Parigi: Battocletti ‘io fra le atlete keniane, che effetto’

agenzia

'Senza quarto posto nei 5mila non sarebbe arrivato argento'

PARIGI, 10 AGO – “A Londra 2012 ero piccolina e guardavo la tv per terra, vedevo questa scia di atlete africane primeggiare e ritrovarmi lì in mezzo oggi fa un certo effetto”. Così Nadia Battocletti nel punto stampa a Casa Italia all’indomani dell’argento nei 10mila metri a Parigi rispondendo a chi gli chiede che effetto facesse essere seconda dietro solo un’atleta keniana. Qualche giorno prima, intanto, il bronzo sfumato nei 5mila “ma ringrazio quel quarto posto, senza non ci sarebbe stato l’argento di ieri”, ha aggiunto. “Mi sembra di vivere un sogno, da piccola era quello di partecipare alle Olimpiadi e dopo Tokyo il sogno più grande era quello di vincere una medaglia, non mi sembra ancora vero”, ha concluso Battocletti.

