Parigi: Boggioni bronzo nei 100 SL S5, “ci ho messo la rabbia”

agenzia

Dopo quello di ieri nel 200 sl. "Sono contenta per il risultato"

ROMA, 30 AGO – Monica Boggioni è medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 nei 100 stile libero S5. L’azzurra ha bissato il terzo posto dei 200 stile di ieri, chiudendo dietro all’inglese Tuòòy Kearney, oro, e all’ucraina Iryna Poida, argento. “Sono felice dopo la giornata di oggi, la gara di ieri, la staffetta, il fatto che oggi siamo venuti qua subito. Così ho cercato di puntare tutte le energie che aveva e anche un pochino di rabbia che mi era rimasta da ieri di non essere riuscita negli ultimi metri”. Ha commentato Boggioni fuori dalla vasca. “Sapevo che le altre sarebbero passate più forte e allora mi sono detta di far ciò che so e di spingere più che potevo. Confermare un bronzo alle Paralimpiadi non è mai scontato”, conclude l’atleta azzurra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA