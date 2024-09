Parigi: Bortuzzo, emozione indescrivibile, è come oro

agenzia

L'azzurro: 'ho pensato a tutta la fatica fatta fin qui'

ROMA, 02 SET – “E’ una emozione indescrivibile, ci speravo, non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. non so che dire, è bellissimo”. Un emozionate Manuel Bortuzzo commenta così alla Rai il bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. “L’ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo – ha aggiunto l’azzurro – Per me è come un oro. E’ già tanto essere qua, una medaglia poi. Lo devo soprattutto al mio allenatore, sono state tante le volte che ho pensato di mollare”.

