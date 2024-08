Parigi: Brasile travolto, Dream Team Usa in semifinale

agenzia

Giovedì gli Stati Uniti affronteranno la Serbia

PARIGI, 06 AGO – Gli Stati Uniti, quattro volte campioni olimpici in carica, hanno polverizzato martedì all’Arena Bercy il Brasile (122-87) raggiungendo la Serbia nelle semifinali del torneo di basket. Gli americani hanno fatto la differenza fin dal primo quarto (33-21) e all’intervallo erano avanti di 27 punti (63-36), prima che uscisse LeBron James (25′), dopo essersi preso un dito nell’occhio. Il “Re” è tornato in panchina dopo essere stato curato negli spogliatoi. Devin Booker è stato il capocannoniere degli Stati Uniti (18 punti di cui 5 su 7 da 3), che giovedì affronteranno la Serbia nella ripetizione della prima partita del girone (110-84 per il Team USA).

