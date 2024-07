Parigi: calcio; 1-1 tra Mali e Israele, Francia vince a esordio

agenzia

Vittorie per Spagna, Giappone e Nuova Zelanda

ROMA, 24 LUG – Prima giornata del torneo olimpico di calcio, che ha ufficialmente aperto i Giochi di Parigi. La Francia ha battuto in scioltezza gli USA (3-0 con reti del fuori quota Lacazette, di Olise e Bade), agganciando la Nuova Zelanda (che si era imposta 2-1 sulla Guinea) al primo posto del Gruppo A. Pari invece nel Gruppo D tra Israele e Mali (1-1 con autogol di Diallo e rete di Doumbia), al comando resta il Giappone che ha battuto 5-0 il Paraguay. Finisce nel caos Marocco-Argentina: 2-1 per la formazione nordafricana con invasione di campo e lancio di bottiglie e bicchieri che hanno portato all’interruzione della partita per due ore dopo il pareggio dell’Argentina poi annullato dal Var. L’Iraq ha vinto contro l’Ucraina (2-1). La Spagna si è imposta 2-1 sull’Uzbekistan e si è portata in testa al Gruppo C, mentre Egitto e Repubblica Dominicana hanno pareggiato (0-0).

