Parigi: Calcio; arbitro si scontra con giocatore, deve uscire

agenzia

E' successo nella semifinale Marocco-Spagna, 'fischietto' ko

PARIGI, 05 AGO – Curioso episodio al 12′ pt della partita Marocco-Spagna valida come semifinale del torneo di calcio maschile di Parigi 2024. L’arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev si è scontrato casualmente, ma in modo duro, con il terzino destro della ‘Roja’ Marc Pubill (obiettivo di mercato della Roma) e ha avuto la peggio. Mentre veniva soccorso, il match è rimasto interrotto per cinque minuti poi è ripreso con la sostituzione di Tantashev con il quarto uomo, lo svedese Glenn Nyberg, il ‘fischietto’ protagonista del caos della sfida tra Argentina e Marocco. Al termine del primo tempo il risultato è di 1-0 per la nazionale nordafricana, con rete al 37′, su rigore, del solito Soufiane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA