Parigi: Carlotta Gilli bronzo nei 50 stile libero S13

Per l'azzurra è la quarta medaglia in questi Giochi

ROMA, 02 SET – Carlotta Gilli ha conquistato il bronzo nei 50 metri S13 alle Paralimpiadi di Parigi. Per l’azzurra è la quarta medaglia, dopo un oro, un argento ed un bronzo già vinti in questa edizione “Sono contenta. Era un gioco questa gara. L’obiettivo era arrivare in finale. Arrivata la medaglia perciò meglio. Ho confermato il bronzo di Tokyo. Grande Italia: siamo raccogliendo i frutti del grande lavoro fatto”, ha detto la Gilli subito dopo la gara.

