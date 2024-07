Parigi: Ceccon ‘bronzo? Non poteva esserci miglior inizio’

agenzia

Miressi 'oggi era più difficile di Tokyo'

PARIGI, 27 LUG – “Io sono molto contento al di là dei tempi. Qualsiasi metallo va bene, certo eravamo secondi e dovevamo difenderlo. Ma era difficile. Le medaglie sono bellissime, pesano al collo ed è molto importante. Non c’era miglior modo per cominciare”. Lo ha detto Thomas Ceccon, secondo frazionista della 4×100 maschile stile libero che ha vinto il bronzo ai Giochi di Parigi. Poi ha parlato Alessandro Miressi: “Il bronzo per il movimento è tanta roba. Ci siamo riconfermati su podio olimpico olimpico in una gara che era più difficile di Tokyo. Siamo statti bravi”. Più deluso, invece, della sua prestazione personale come primo frazionista: “Rompere il ghiaccio non è mai facile. Non sono stato di grande aiuto – ammette Miressi, ho sbagliato poi ha fatto tutto Ceccon. Forse era meglio fare anche la batteria del mattino per me, lo avevo chiesto allo staff ma le scelte non sono mie e le rispetto sempre”.

