Parigi: Ceccon in Italia, ‘Villaggio pesante per caldo e cibo’

agenzia

'Lasciatemi genio e sregolatezza,non devo più dimostrare niente'

ROMA, 06 AGO – Thomas Ceccon è rientrato in Italia con due medaglie al collo, tra cui l’oro negli amati 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi: “Chi è stato poco al villaggio è stato benissimo, ma dopo 7-10 giorni è stato pesante per il caldo e per il cibo. Molti si sono spostati in hotel. Lasciatemi genio e sregolatezza, non devo più dimostrare niente a nessuno. Sono un campione confermato, ho vinto tutto nella mia gara. Questo oro – sottolinea l’azzurro – toglie il fatto di dimostrare qualcosa a qualcuno, genio e sregolatezza lo sarò sempre'”. Tornare su più gare? “Facile parlare quando vinci, bisogna tenere a bada la lingua, si fanno dichiarazioni che poi non è facile rispettare. Io sono sempre molto cauto, ci sono altre gare non lo nascondo ma è da vedere. Sono maturato tanto e forse sono cambiato. Questi sono gli anni più importanti della tua e devi anche un po’ godere”

