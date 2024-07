Parigi: Ceccon ‘lo sognavo da bambino, il giorno è arrivato’

agenzia

"Non posso essere più felice di così, ma ora penso già ai 200"

PARIGI, 29 LUG – “Fin da ragazzino sapevo di poter vincere questa medaglia ed oggi è quel giorno. Non posso esser più felice di così. Da ragazzino, a 15 anni, l’allenatore mi chiese: “Qual è il tuo sogno? Io risposi: “Vincere le Olimpiadi” e lui mi disse: “Calma, eh”. E’ sempre stato il mio sogno”; così Thomas Ceccon alla Rai, dopo la premiazione per l’oro nei 100 dorso. “Vincere qui “non è come ai Mondiali. E’ una gara che capita ogni quattro anni – aggiunge – Sono passato forte e ho provato a tenere fino alla fine. E alla fine ero esausto”.

