Parigi: ciclismo, argento per Mazzone in crono strada H2

Oro allo spagnolo Garrote Munoz, bronzo al francese Jouanny

ROMA, 04 SET – Luca Mazzone è medaglia d’argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. L’azzurro, portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura, ha concluso la gara in 25:18.83, alle spalle dello spagnolo Sergio Garrote Munoz, oro in 24:33.71, e davanti al francese Florian Jouanny, bronzo in 25:19.29. Mazzone, campione paralimpico a Rio 2016, ha così confermato l’argento ottenuto a Tokyo, conquistando la sua settima medaglia ai Giochi.

