Parigi: Cio, Iba? Boxe ha disperato bisogno di nuova federazione

agenzia

Adams, 'convinzione rafforzata da conferenza stampa di ieri '

PARIGI, 06 AGO – “Il pugilato ha un disperato bisogno di una nuova federazione mondiale”. All’indomani della durissima conferenza stampa sul caso Khelif dell’Iba, la federazione in conflitto col Cio, il comitato olimpico dichiara esplicitamente quel che e’ la sua linea politica in vista di Los Angeles: disconoscere l’Iba e far nascere una nuova associazione tra le federazioni del pugilato. “Tutte le informazioni che abbiamo – ha detto Mark Adams, portavoce Cio, nel punto stampa quotidiano – dicono che il pugilato mondiale ha bisogno di una nuova federazione. E’ una convinzione rafforzata dall’incresciosa conferenza stampa trasmessa ieri dall’Iba”. L’auspicio del Cio è “che le federazioni nazionali che già sono in contatto tra loro istituiscano una nuova federazione, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles. Deve avvenire prima del 2028”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA