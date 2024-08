Parigi: Cito, Italia Taekwondo di nuovo sul podio olimpico

agenzia

Bilancio del presidente Fita 'Simone Alessio è stato bravissimo'

ROMA, 12 AGO – “Il Taekwondo Italiano è nuovamente sul podio olimpico grazie a Simone Alessio che è stato bravissimo”. Il giorno dopo la chiusura delle Olimpiadi di Parigi, il presidente della federazione italiana Taekwondo fa il bilancio della spedizione azzurra in questo sport: “Siamo molto dispiaciuti per l’infortunio di Vito dell’Aquila – aggiunge – che ha fermato la sua corsa per podio. Purtroppo sono imprevisti che nello Sport capitano e non resta che accettarli. Per il Taekwondo Italiano questo è un quadriennio straordinario dove abbiamo vinto tutto ciò che si poteva vincere, senza dimenticare solidarietà e inclusione in favore della Pace. Ora – conclude Cito – godiamoci il bronzo di Simone, pensando alle prossime Paralimpiadi. Un grazie a tutti gli Italiani per il loro affetto e continuo sostegno”.

