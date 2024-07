Parigi: da Tom Cruise a Snoop Dogg, tifo vip per Simone Biles

agenzia

All'Arena Bercy tutti pazzi per la ginnasta americana

PARIGI, 28 LUG – Tifo super vip per Simone Biles. La ginnasta americana, tra le più attese ai Giochi di Parigi che segnano il grande ritorno dopo una pausa, ha attratto il pubblico delle grandi occasioni all’Arena Bercy: sugli spalti a sostenerla c’erano tra gli altri Tom Cruise, che non si è sottratto alle richieste di selfie da parte del pubblico, la regista del film Barbie Greta Gerwig, la cantante Ariana Grande e la direttrice della rivista Vogue Anna Wintour. Altro tifoso-star il rapper, attore e produttore discografico statunitense Snoop Dogg, già tedoforo nella corsa pariogina della fiaccola, anche lui avvisttao sulle tribine dove sono in corso le gare dela ginnastica artistica.

