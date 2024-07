Parigi: Dagnoni ‘bravo Ganna, siamo solo all’inizio’

agenzia

Presidente Fci: "ciclismo e' eccellenza italiana'

ROMA, 27 LUG – “È stata una grande gioia, il ciclismo italiano regala la prima medaglia olimpica all’Italia, davanti al presidente della repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio per averci onorato della sua presenza, e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il ciclismo italiano conferma di essere un punto di riferimento a livello mondiale e un’eccellenza del nostro Paese”. Lo dice il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni, dopo l’argento nella crono individuale di Filippo Ganna. “Ringrazio Ganna per questa medaglia ed anche Alberto e Elisa per l’impegno e lo spirito di squadra dimostrato – ha aggiunto riferendosi a Bettiol e Longo Borghini -. Con loro anche tutto lo staff della nazionale. Siamo solo all’inizio e guardiamo ai prossimi giorni con la consapevolezza di aver lavorato per il meglio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA