Parigi: D’Amato ‘oro? una rivincita, spero sia solo l’inizio’

agenzia

La ginnasta azzurra 'Medaglia inaspettata, provo a godermela'

PARIGI, 05 AGO – “Ormai da quando mia sorella Asia è fuori ci ho preso l’abitudine. Gareggio sempre per lei e per le persone che mi sono vicine. E’ una rivincita, spero questo successo così grande sia solo l’inizio”. Così Alice D’Amato, oro olimpico nella trave ai Giochi di Parigi. “Era grandioso già solamente partecipare alla finale di trave – ha aggiunto -. La medaglia arrivata è inaspettata è un qualcosa in più, cerco di godermi quello che ho vinto”.

