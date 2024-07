Parigi: Danesi ‘pressioni ci piacciono, sono stimolo’

agenzia

Azzurra volley, significa che la gente ha aspettative su di noi

PARIGI, 26 LUG – “Pressione? Non dà fastidio, siamo abituate a giocare così. Poi se non ne hai qui che è un’Olimpiade, quando? Ci fa piacere averle. Significa che la gente ha aspettative, é uno stimolo”. Lo ha detto Anna Danesi, capitana della nazionale femminile italiana di pallavolo. “Lo spirito olimpico lo sentiamo meno perché siamo in hotel e non nel villaggio che ci hanno detto sarebbe stato scomodo – ha detto ancora Danesi -. Ieri lo abbiamo visitato, e va bene così. Certo è qualcosa di ‘wow’, ma io ne ho già vissuti due. Per il podio questo e altro”. Sull’esordio di domenica contro la Repubblica Domenicana secondo l’azzurra “si può perdere la prima partita e poi l’Olimpiade comunque cambia, bisogna vivere una giornata alla volta. Prima la Repubblica Domenicana, poi l’Olanda e poi la Turchia e li ci fermiamo. É chiaro che l’oro lo si sogna sempre e da tanti anni, ma con le ragazze siamo tutte focalizzate sul qui e ora”.

