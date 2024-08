Parigi: De Giorgi, ‘contro il Giappone è stata un’impresa’

agenzia

Il ct azzurro: 'Hanno giocato in modo straordinario'

PARIGI, 05 AGO – “Girare questa partita è stata un’impresa perché il Giappone ha giocato in modo straordinario”: così il ct della nazionale di pallavolo maschile, Fefè De Giorgi, commenta la vittoria contro i nipponici al tie-break che vale la semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Meritava anche il Giappone, dobbiamo dirlo perché – ammette l’allenatore azzurro – la differenza è stata davvero minima. Loro hanno giocato in modo straordinario. Vedere come i ragazzi sono rimasti fino alla fine a cercare una soluzione, aggiungendo sempre qualcosa in più, reagendo nel modo corretto e non nella disperazione, è stato qualcosa di davvero bello”.

