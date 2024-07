Parigi: De Tullio, i risultati degli altri mi hanno caricato

agenzia

Il nuotatore azzurro in finale negli 800: 'Ho rotto il ghiaccio'

PARIGI, 29 LUG – “Vedere Martinenghi e i ragazzi della staffetta andare così forte ti mette quella voglia di farti vedere per dimostrare che ci sei”. Lo ha detto Luca De Tullio dopo aver staccato il pass per la finale degli 800 stile libero a Parigj 2024. “Oggi mi sono divertito un sacco. Mi sentivo bene in acqua e quando ho guardato il tempo mi sono buttato a terra in lacrime. Ora che ho rotto il ghiaccio è in discesa. Poi Paltrinieri è venuto ad abbracciarmi”, ha concluso.

