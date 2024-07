Parigi: delusione fioretto donne, niente bronzo per Volpi

agenzia

Nella finale per il terzo posto sconfitta dalla canadese Harvey

PARIGI, 28 LUG – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Alice Volpi ha concluso al quarto posto la prova individuale di fioretto. Nella finale per la medaglia di bronzo l’azzurra è stata sconfitta dalla canadese Eleanor Harvey per 15-12. E’ grande la delusione per l’Italia, che, con Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto (queste ultime due eliminate nei quarti di finale) partiva tra le nazioni favorite per andare a medaglia.

