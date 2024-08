Parigi: delusione Iapichino ‘sono stata scema’

agenzia

'La gara era alla mia portata, non si è accesa la miccia'

ROMA, 08 AGO – “Non posso essere contenta, la gara era alla mia portata. Sono stata scema, mi dispiace perchè questa Olimpiade è una opportunità che sfuma ma sono grata di esserci stata”: così ai microfoni di Rai Sport, Larissa Iapichino commenta il quarto posto nella finale olimpica del salto in lungo. “Stavo molto bene – ha aggiunto – ora Larissa deve farsi un esamino e capire bene come affrontare le prossime gare. Quarta all’olimpiade è buono ma è bene essere pronti al 100 per cento. Mi è mancato accendere la miccia, puo’ capitare ma non doveva capitare oggi. Sono dispiaciuta ma non voglio buttarmi giu devo continuare a lavorare”.

