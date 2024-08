Parigi: delusione Italia, l’inseguimento a squadre abdica

agenzia

Australia nuovo record del mondo. Domani azzurri per il bronzo

PARIGI, 06 AGO – La delusione c’è: è innegabile. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia che sognava di centrare uno storico bis olimpico nell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista, ha abdicato. Domani pomeriggio gli azzurri dovranno “accontentarsi” della finale per il bronzo con la Danimarca. A sbarrare la strada al quartetto italiano (composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) ci ha pensato in semifinale un’Australia “mostruosa”, capace di far registrare il nuovo record del mondo, con il tempo di 3:40.730. E quindi la delusione italiana è doppia perché il precedente primato (3:42.032) apparteneva proprio al quartetto azzurro ed era datato 4 agosto 2021, il giorno della vittoria dell’oro a Tokyo 2020 con la strepitosa rimonta sulla Danimarca. “Chapeau”, dice Filippo Ganna. “Sono andati molto vicini al 3.39, noi abbiamo dato il nostro massimo, ma con quel tempo possiamo solo fare i complimenti all’avversario. Concentriamoci sulla finale per il bronzo di domani”. Sorpreso si dice Simone Consonni. “Pensavamo ai più forti, ma l’Australia ci ha sorpreso – le sue parole – Noi ci abbiamo messo testa, cuore e gambe: se non è bastato, è perché loro sono stati bravissimi. Ora la finale per il bronzo, fino a due anni fa sarebbe apparsa impossibile perfino quella. E contro la Danimarca non sarà facile”. In semifinale il quartetto azzurro ha chiuso in 3:43.205, un tempo che almeno è valso la qualificazione alla finale per il terzo e quarto posto, proprio contro la Danimarca. Per Filippo Ganna, argento nella cronometro individuale su strada, l’occasione di chiudere Parigi 2024 con due medaglie. Nella finale per l’oro, invece, l’Australia, a questo punto assoluta favorita, se la vedrà con la Gran Bretagna, che nella semifinale ha avuto la meglio sulla Danimarca. “Ci hanno copiato un po’ tutti – dice il ct Villa – con una punta velocissima negli ultimi tre giri, a fare il Ganna di Tokyo. E hanno migliorato molto i materiali. Anche noi lo abbiamo fatto, ma evidentemente non è bastato”. E’ ancora in corsa per l’oro il quartetto femminile azzurro dell’inseguimento. Con 4:07.579 le azzurre (Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini) hanno fatto registrare il quarto tempo, conquistando così la qualificazione alla semifinale contro la Nuova Zelanda (miglior tempo con 4:04.679), dove, per cercare di portare a termine quella che sembra essere un’impresa, dovrebbe trovare spazio anche Elisa Balsamo. “Oggi l’ho tenuta fuori, domani ci sara’ – conferma Villa – Viene da due stagioni difficili, è uscita dal Giro con una malattia, è stata pochissimo con noi e se non ti alleni tutti insieme poi è difficile. Ma da un paio di test che ha fatto con le compagne, abbiamo buone indicazioni”. Nell’altra semifinale la sfida sarà tra Stati Uniti (secondo tempo con 4:05.238) e Gran Bretagna (terzo tempo con 4:06.710).

