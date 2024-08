Parigi: Diaz, avevo promesso la medaglia all’Italia

agenzia

Applausi da passeggeri ed accolto da Fiamme Gialle

ROMA, 11 AGO – “E’ tutto bello e bella è la medaglia. Sono felice di averla presa: l’avevo promessa all’Italia ed a tutte le persone delle Fiamme Gialle, per tutto quello che hanno fatto nel mio percorso, dandomi una mano dal primo momento che sono arrivato, per diventare cittadino italiano, per continuare a poter fare atletica e sognare. La dedico a loro ed a tutta l’Italia”. Lo ha detto, all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, il triplista azzurro Andy Diaz Hernandez, bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. “Puntare più in alto ora? Sicuramente. Come ho già detto, il ‘rubinetto è aperto’: era la prima volta che gareggiavo per la maglia azzurra e in tutte le prossime gare voglio vincere”, ha concluso dopo essere stato circondato da tanti passeggeri, tra i quali bambini, per una foto ricordo.

