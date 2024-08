Parigi: Diaz, ‘ho nel mirino la finale olimpica’

agenzia

Il triplista, 'sono sicuro che farò una bella figura'

ROMA, 04 AGO – “Sto bene. Non vedo l’ora di arrivare al villaggio olimpico e di gareggiare. Ho nel mirino la finale del salto triplo. Sono sicuro che farò una bella figura”. C’è ottimismo nelle parole di Andy Diaz partito questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino per Parigi. Con lui anche il suo allenatore: l’ex triplista e lunghista Fabrizio Donato (bronzo olimpico nel salto triplo ai Giochi di Londra nel 2012, ndr). “Stavolta – ha aggiunto – sarà totalmente diverso rispetto a Tokyo (nel 2021, per un infortunio in allenamento, Diaz non prese parte ai Giochi con la nazionale cubana, che poi lasciò per trasferirsi in Italia ed ottenere la cittadinanza italiana il 23 febbraio 2023, ndr)”. Con Diaz e Donato sono partite questa mattina dal Leonardo da Vinci per Parigi anche le “farfalle” della ginnastica ritmica e la nazionale di sollevamento pesi composta da Antonino Pizzolato (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo negli 81 kg, ndr), Sergio Massidda, Lucrezia Magistris e il d.t. Sebastiano Corbu.

