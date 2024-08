Parigi: domani controllo per Jacobs, “ma sono fiducioso”

agenzia

"Dopo la gara ho avuto una strana sensazione al bicipite"

PARIGI, 04 AGO – “Credevo molto nella possibilità di prendere una medaglia, ho dato non il 100% ma il 200%. Più di questo non potevo fare. Sono un po’ amareggiato perché tra me e l’oro c’erano sei centesimi” ha detto Jacobs dopo il quinto posto nella finale olimpiaca dei 100 metri. “Dopo la gara ho avuto una strana sensazione al bicipite” della coscia sinistra. “Quindi – ha aggiunto – ho fatto tutti i vari controlli del caso. Sono abbastanza sereno che sia semplicemente un affaticamento. Domani faremo comunque un altro controllo per essere sicuri che non ci sia niente e rimetterci subito al lavoro perché c’è una staffetta da preparare, siamo i campioni olimpici e vogliamo dare il massimo”.

