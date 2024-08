Parigi: dopo le polemiche, il Settebello chiude settimo

agenzia

La nazionale di Campagna ha battuto l'Australia 10-6

PARIGI, 10 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 il Settebello ha concluso al settimo posto il torneo di pallanuoto maschile. Nella finale per il settimo e ottavo posto, la nazionale allenata da Sandro Campagna ha battuto l’Australia per 10-6. Nei quarti di finale, gli azzurri erano stati eliminati ai rigori dall’Ungheria in una partita piena di polemiche e che poi ha portato alla clamorosa protesta del Settebello nel match contro la Spagna (perso 11-9), valido per il tabellone di classificazione dal quinto all’ottavo posto.

