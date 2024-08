Parigi: due italiane nella finale del pentathlon moderno

agenzia

Dopo le semifinale l'abbraccio tra Elena Micheli e Alice Sotero

PARIGI, 10 AGO – A Parigi 2024 due italiane, Elena Micheli e Alice Sotero, hanno conquistato la qualificazione per la finale olimpica del Pentathlon moderno. Al termine dell’ultima prova, quella del laser run (corsa più tiro a segno) della semifinale A, ai giardini dello Chateau de Versailles, le due azzurre hanno festeggiato la qualificazione stringendosi in un lungo abbraccio: in totale la 25enne romana Micheli si è classificata al secondo posto, Sotero al terzo (passavano le prime nove). Nel pomeriggio si chiuderanno le prove della semifinale B che qualificherà altre nove atlete per la finale, domani, ultimo giorno dei Giochi parigini, dalle ore 11. Oggi pomeriggio, dalle ore 17.30, è invece in programma la finale maschile: anche in questo caso ci saranno due italiani, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan. Gli azzurri partiranno dal punteggio del ranking round di scherma: Cicinelli 220 (undicesimo) e Malan 215 (tredicesimo).

