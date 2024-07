Parigi: è arrivato Jacobs ‘gambe girano, darò il 1000 per cento’

agenzia

Il campione olimpico dei 100: 'Partecipare non basta'

PARIGI, 30 LUG – “Sono emozionato, mi stavo godendo Parigi anche dall’alto. Questa Olimpiade sarà molto diversa da Tokyo, lì il villaggio era semidesert,o non avevamo contatti. Carico? Certo, la carica la metterò in questo week end quando l’obiettivo sarà far girare le gambe fortissimo”. Marcell Jacobs è sbarcato a Parigi: il campione olimpico dei 100 metri si è mostrato molto fiducioso. “Ho fatto dei test e le gambe girano bene – ha detto il velocista azzurro ai microfoni di Sportmediaset – ma so che devo correre più forte degli altri”. Jacobs è pronto a difendere l’oro vinto tre anni fa. “Bello partecipare alle Olimpiadi – ha aggiunto – ma da campione olimpico non mi basta, voglio tornare a casa con una medaglia al collo. Ci giochiamo tutto in semifinale, tanti avversari forti e in forma, ma lo sono anche io e in finale poi vince chi sbaglia meno. Io dovrò dimostrarlo e darò il 1000 per cento, quello che fatto è fatto”.

