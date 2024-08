Parigi: ecco i bicchieri riutilizzabili per ridurre il carbonio

agenzia

Una scelta green di Coca Cola per le Olimpiadi 2024

PARIGI, 09 AGO – Negli impianti di Parigi 2024 le bevande dei distributori vengono servite in bicchieri riutilizzabili: è questa una delle azioni che Coca Cola (fornitore esclusivo di bevande analcoliche per le Olimpiadi e le Paralimpiadi) ha scelto per contribuire alla riduzione di carbonio rispetto ai Giochi olimpici e paralimpici di Londra 2012, gli ultimi estivi in Europa. “Noi – è stato fatto notare oggi in un incontro a Parigi dai dirigenti della multinazionale di Atlanta – collaboriamo con il Comitato organizzatore per garantire che i bicchieri vengano riutilizzati o raccolti e riciclati correttamente al termine del loro utilizzo. Stessa cosa per le bottiglie di vetro, raccolte e riempite nuovamente”. Le bottiglie servite a Parigi 2024 sono realizzate in materiali riciclati o vetro. La scelta di servire le bevande in bicchieri riutilizzabili è stata però criticata da alcuni gruppi ambientalisti francesi, secondo i quali tutto ciò comporterebbe un accumulo di bottiglie vuote. Su questo tema la multinazionale osserva che “sta lavorando affinché le bottiglie di plastica servite a Parigi 2024 siano riciclate per essere trasformate in nuove bottiglie”. “I nostri impegni – aggiungono da Coca Cola – sono proiettati verso un percorso di lungo periodo, anche in previsione dei prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026”. Così va avanti “la strategia globale di lungo periodo ‘World Without Waste’, comunicata nel 2018 con lo scopo di lavorare sull’intero ciclo di vita del packaging, dalla progettazione e fabbricazione degli imballaggi fino al loro riciclo e riuso. World Without Waste include chiari obiettivi globali per eliminare lo spreco e lavorare per favorire un’economia circolare delle confezioni, contribuendo a una crescita intelligente e sostenibile, a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia”.

