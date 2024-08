Parigi: Esposito ‘ho dato il massimo, avevo solo da guadagnare’

agenzia

Azzurra bronzo: 'Ho fatto di meglio, ma va benissimo così'

PARIGI, 05 AGO – “Sono partita prima di salire sulla trave che non avevo nulla da perdere, ma solo da guadagnare, quindi ho fatto l’esercizio nel miglior modo possibile”. Così Manila Esposito, bronzo olimpico a Parigi, commenta la medaglia vinta nella Bercy Arena. “C’era un grande silenzio durante l’esercizio – ha proseguito -. Metteva tensione in più, ma poi è stato bello sentire il casino alla fine”. Sul rammarico di non aver preso l’argento ha concluso: “Io avrei potuto fare meglio, ho fatto esercizi migliori nella mia carriera, ma ho dato il massimo e va bene così”.

