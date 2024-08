Parigi: festa a Fiumicino per Esposito e fiorettisti

agenzia

Applausi e abbracci all'arrivo

ROMA, 06 AGO – Accoglienza festosa, con applausi, abbracci e foto, all’aeroporto di Fiumicino, per la 17enne Manila Esposito, medaglia di bronzo nella ginnastica artistica specialità della trave ed argento a squadre, e per la squadra maschile Argento nel fioretto, con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini. Allo sbarco al gate un mazzo di fiori in omaggio per una emozionata Manila da parte dei colleghi delle Fiamme Oro, che hanno festeggiato anche Marini e Macchi, mentre il gruppo sportivo Fiamme Gialle ha accolto calorosamente Bianchi. Ai gruppi sportivi militari si sono uniti tanti passeggeri che hanno circondato gli atleti gridando loro “Bravi!!” ed applaudendoli, oltre a fermarli a più riprese per selfie. Sullo stesso volo e’ tornata anche la beacher Marta Menegatti.

