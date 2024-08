Parigi: Filippine; 2 ori Yulo, in premio colonscopie gratuite

agenzia

Dai 45 anni, per tutta la vita. Anche una casa e cibo gratis

PARIGI, 07 AGO – Autentica leggenda sportiva del suo paese dopo aver conquistato due ori (volteggio e corpo libero) a Parigi 2024, il 24enne ginnasta filippino Carlos Yulo verrà premiato nel suo paese in modo molto particolare. Non solo in denaro, come normalmente si usa da parte del governo o dei comitati olimpici nazionali, che nel caso di Yulo sarà una somma equivalente a 160mila euro, più altri 47mila stanziati dal parlamento, ma anche in vari altri modi. Infatti il governo gli donerà una casa e un appartamento, quest’ultimo già ammobiliato e del valore pari a 380mila euro. In più un buono acquisto per dei mobili, e un altro per la cucina, nel caso non gli piaccia ciò che troverà. E poi ancora l’ultimo modello di I-Phone, pasti ogni volta gratis in alcuni ristoranti che gli verranno indicati e fornitura gratuita di ramen (piatto di cui i filippini sono particolarmente ghiotti) per il resto della vita. E, sempre vita natural durante, a partire da quando compirà 45 anni gli saranno garantite senza che debba pagare colonscopie e gastroscopie. Un premio, quest’ultimo, originale ma sicuramente molto utile.

