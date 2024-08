Parigi: fioretto a squadre, le azzurre in semifinale

agenzia

Nei quarti facile vittoria contro l'Egitto, ora il Giappone

PARIGI, 01 AGO – Ai Giochi di Parigi, come da pronostico, tutto facile per l’Italia nei quarti di finale della prova a squadre di fioretto femminile. Le azzurre – Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi (riserva Francesca Palumbo) – hanno battuto l’Egitto 45-14. In semifinale, in programma dalle ore 14.50, l’Italia affronterà il Giappone, che ha eliminato la Polonia con il punteggio di 45-30.

