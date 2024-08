Parigi: ‘Free Afghan Women’, squalificata Bgirl dei Rifugiati

agenzia

Aveva mostrato questo messaggio durante la gara di Breakdance

PARIGI, 10 AGO – Membro della squadra dei Rifugiati alle Olimpiadi, la Bgirl afghana Manizha Bgirl Talash è stata squalificata per aver mostrato durante le qualifiche della breakdance un ‘mantello’ messo sulle sue spalle con la scritta “Free Afghan women”. Lo fa sapere la federazione internazionale di danza sportiva. “Bgirl Talash è stata squalificata per aver mostrato un messaggio politico sui suoi vestiti in violazione della regola 50 della Carta Olimpica”, è scritto in una nota della federazione. Questa regola vieta agli atleti di esprimere le proprie opinioni politiche durante i Giochi. Nella prima sfida di ieri, la 21enne del team dei Rifugiati ha affrontato l’olandese Bgirl India (che l’ha battuta) subito dopo aver mostrato il panno celeste con il messaggio. Nata a Kabul, città sotto il regime talebano dal 2021, Bgirl Talash, il cui vero nome è Manizha Talash, ha lasciato il suo paese per rifugiarsi in Spagna con i suoi due fratelli. “Non ho lasciato l’Afghanistan perché ho paura dei talebani o perché non posso vivere lì, sono partita per fare quello che posso per le ragazze dell’Afghanistan, per la mia vita e il mio futuro”, ha dichiarato prima della competizione. Ha scoperto il suo sport su Internet all’età di 18 anni prima di beneficiare della quota di universalità, e quindi trovare posto nel Team dei Rifugiati, per la prima apparizione della disciplina alle Olimpiadi. E ieri a Parigi la giapponese Bgirl Ami, 25 anni, è diventata la prima campionessa olimpica nella storia di quest’arte di danza tipica della cultura hip-hop.

